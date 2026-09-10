مصادر دبلوماسية للجديد: عنوان المرحلة "عدم اليقين" وإسرائيل تسعى للحفاظ على وتيرة التصعيد فيما تعمل واشنطن على لجم العنف لضمان مصداقيتها وإنجاح مسار المفاوضات المباشرة

مصادر دبلوماسية للجديد: السفير الأميركي ميشال عيسى يعمل على استكمال مسار المفاوضات وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها وقد شكّل هذا الملف محورًا أساسيًا في اجتماعه مع نتنياهو