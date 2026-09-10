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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش سيظل بالمنطقة الأمنية وسيواصل تدمير البنى التحتية لمنع حزب الله من العودة إليها
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا بنى تحتية في منطقة مرتفعات علي الطاهر
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معلومات الجديد: تأكدت مشاركة ما بين 15 و20 دولة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 17 أيلول بينها دول عربية وخليجية إلى جانب الولايات المتحدة
2026-09-10 | 13:06
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معلومات الجديد: تأكدت مشاركة ما بين 15 و20 دولة في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 17 أيلول بينها دول عربية وخليجية إلى جانب الولايات المتحدة
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