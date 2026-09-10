مصادر دبلوماسية للجديد: البرنامج لا يتضمن نشر قوات بديلة لليونيفيل، فيما قدّم الاتحاد الأوروبي للبنان منذ 2023 أكثر من 220 مليون يورو بينها 182 مليونًا للجيش