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محليات

قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في بيروت؟ (صورة)

2026-09-12 | 08:22
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قتيل وجرحى.. ماذا يحصل في بيروت؟ (صورة)

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اتهامات لأهالي زوطر الغربية.. وبيان للبلدية!
09:47

اتهامات لأهالي زوطر الغربية.. وبيان للبلدية!

صدر عن بلدية زوطر الغربية البيان التالي: "تابعنا بأسف واستياء شديد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات ومزاعم تمس بأهالي بلدة زوطر الغربية الكرام وتربطهم زوراً بجهات حزبية معينة.

وإذ نؤكد أن أهلنا في زوطر الغربية معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات، نستنكر هذا التعميم المسيء وننفي نفياً قاطعاً ما ورد من معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. ونحتفظ بحقنا القانوني بالملاحقة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتعمد نشر الفتنة والإساءة لسمعة البلدة وأهلها".

09:47

اتهامات لأهالي زوطر الغربية.. وبيان للبلدية!

صدر عن بلدية زوطر الغربية البيان التالي: "تابعنا بأسف واستياء شديد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات ومزاعم تمس بأهالي بلدة زوطر الغربية الكرام وتربطهم زوراً بجهات حزبية معينة.

وإذ نؤكد أن أهلنا في زوطر الغربية معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات، نستنكر هذا التعميم المسيء وننفي نفياً قاطعاً ما ورد من معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. ونحتفظ بحقنا القانوني بالملاحقة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتعمد نشر الفتنة والإساءة لسمعة البلدة وأهلها".

"سكّرت عليها".. وهكذا تمّت المعالجة (فيديو)
09:25

"سكّرت عليها".. وهكذا تمّت المعالجة (فيديو)

نشرت صفحة "اليازا" مقطع فيديو على منصة "أكس"، قالت إنه في جبيل، لسيارة رُكنت بطريقة أعاقت خروج سيارة أخرى.
ويُظهر المقطع سائقة السيارة المحاصَرة وهي تعالج الموقف بطريقتها، مستخدمةً مركبتها لإزاحة السيارة التي أغلقت عليها الطريق، قبل أن تتمكّن من الخروج.

09:25

"سكّرت عليها".. وهكذا تمّت المعالجة (فيديو)

نشرت صفحة "اليازا" مقطع فيديو على منصة "أكس"، قالت إنه في جبيل، لسيارة رُكنت بطريقة أعاقت خروج سيارة أخرى.
ويُظهر المقطع سائقة السيارة المحاصَرة وهي تعالج الموقف بطريقتها، مستخدمةً مركبتها لإزاحة السيارة التي أغلقت عليها الطريق، قبل أن تتمكّن من الخروج.

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