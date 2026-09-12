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لبنان يتحضّر لـ "تشرين الاول".. والدولة جاهزة!

2026-09-12 | 13:01
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لبنان يتحضّر لـ &quot;تشرين الاول&quot;.. والدولة جاهزة!
لبنان يتحضّر لـ "تشرين الاول".. والدولة جاهزة!

الى تشرين الاول ارجئت الجولة الثامنة من مفاوضات لبنان واسرائيل، فيما الانتظار يبقى لنتائج مؤتمر باريس الاسبوع المقبل.

اما الاعلان عن ارجاء الجولة الى تشرين فاتى على لسان مسؤول اميركي معلنا ان سفيري إسرائيل ولبنان سيلتقيان الأسبوع المقبل في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، عوضا عن العاصمة الإيطالية روما، كما كان مقررا في الأصل.

مصادر ديبلوماسية اشارت للجديد الى ان الاجتماع بين السفيرين يشكل استمرارية للجهود الاميركية للدفع باتجاه عدم تجميد هذا المسار، ولن يكون هناك نتائج عملية بالمعنى الفعلي والاجتماع التحضيري بين السفيرين من شأنه ان يبحث جدول الاعمال للجولة الثامنة، خصوصا ان نموذج المناطق التجريبية قد أوقف بسبب عدم انسحاب اسرائيل.

 المصادر اشارت الى ان مسار المفاوضات رغم كل ذلك سيستمر خصوصا ان الجانب الاميركي داعم لمبدأ التفاوض، ولبنان يعول على هذا الدعم.

واضافت المصادر ان الاهم يبقى الجولة المقبلة في تشرين الاول التي سيبدأ لبنان بتحضير ملفاته وسستحمل مضامين وبنود عملية.

اما على صعيد زيارة الرئيس عون للنبطية، اشارت مصادر سياسية الى ان الزيارة واهتمام الحكومة ورئيسها بالمدينة وبلداتها، مقصود منها رسالة واضحة ان الدولة جاهزة لتثبيت الاستقرار والحلول.
 
 
 
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