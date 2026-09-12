لبنان يتحضّر لـ "تشرين الاول".. والدولة جاهزة!

الى تشرين الاول ارجئت الجولة الثامنة من مفاوضات واسرائيل، فيما الانتظار يبقى لنتائج الاسبوع المقبل.



اما الاعلان عن ارجاء الجولة الى تشرين فاتى على لسان مسؤول اميركي معلنا ان سفيري ولبنان سيلتقيان الأسبوع المقبل في مقر الوزارة بالعاصمة ، عوضا عن ، كما كان مقررا في الأصل.



مصادر ديبلوماسية اشارت للجديد الى ان الاجتماع بين السفيرين يشكل استمرارية للجهود الاميركية للدفع باتجاه عدم تجميد هذا المسار، ولن يكون هناك نتائج عملية بالمعنى الفعلي والاجتماع التحضيري بين السفيرين من شأنه ان يبحث جدول الاعمال للجولة الثامنة، خصوصا ان نموذج المناطق التجريبية قد أوقف بسبب عدم انسحاب اسرائيل.



المصادر اشارت الى ان مسار المفاوضات رغم كل ذلك سيستمر خصوصا ان الجانب داعم لمبدأ التفاوض، ولبنان يعول على هذا الدعم.



واضافت المصادر ان الاهم يبقى الجولة المقبلة في تشرين الاول التي سيبدأ بتحضير ملفاته وسستحمل مضامين وبنود عملية.



اما على صعيد زيارة للنبطية، اشارت مصادر سياسية الى ان الزيارة واهتمام الحكومة ورئيسها بالمدينة وبلداتها، مقصود منها رسالة واضحة ان الدولة جاهزة لتثبيت الاستقرار والحلول.