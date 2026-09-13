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محليات

"حزب الله" مُطوّق.. ومهلة أميركية للدولة! (المدن)

2026-09-13 | 00:41
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&quot;حزب الله&quot; مُطوّق.. ومهلة أميركية للدولة! (المدن)
"حزب الله" مُطوّق.. ومهلة أميركية للدولة! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "المساعي التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان هدفها تجنيب النبطية مصير علي الطاهر، لذلكَ كان قرار نشر الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى وعدم السماح بالقيام بأي تحرك ميداني أو عسكري لحزب الله في المدينة".

ووفق المعلومات وافق الأميركيون على ذلك وعلى منح لبنان مهلة لإثبات جدارته في تحقيق هذا الأمر، علماً أنَّ ذلكَ لم يمنع إسرائيل من تفجير أنفاق علي الطاهر بأكثر من 1100 طن من المتفجرات، مع تساؤلات كثيرة تطرح حول ما الذي حصل في المنشأة، وكيف تمكن حزب الله والإيرانيون من مغادرتها. أما السؤال الآخر الذي يطرح، فهو حول مرحلة ما بعد علي الطاهر، وهل سيكون هناك تهدئة للنشاط العسكري الإسرائيلي ووقف للتوسع، أم أن تل أبيب ستختار الذهاب إلى مناطق أخرى مثل جبل الريحان وإقليم والتفاح؟ 

ووفق الصحيفة، "وعلى وقع هذه التطورات، برز تأجيل جولة المفاوضات الثامنة التي كان يفترض أن تعقد في روما، وسيتم الاكتفاء بلقاء بين السفيرة اللبنانية في أميركا ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي هناك يحيئيل ليتر، علماً أن لبنان كان لا يزال يشترط ضرورة تحقيق نتائج من هذه المفاوضات بما فيها انسحاب اسرائيل من مناطق تحتلها، وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة في هذه المرحلة، وتصرّ على عدم الانسحاب ما دامَ الجيش اللبناني لم يدخل إلى مواقع حزب الله ويعمل على سحب سلاحه".

وبحسب الصحيفة، "كما أنَّ الإسرائيليين ما زالوا يوصلون رسائل التهديد بأنه في حال لم يقدم الجيش على سحب سلاح الحزب وتفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، فإنَّ إسرائيل ستتولى ذلك بنفسها وستعمل على تدمير المنازل التي لا يتم تفتيشها، كما أنَّ ما تريده تل أبيب في أي جولة مفاوضات مقبلة، هو البحث في وضع خطة جدية للعمل على سحب السلاح من شمال الليطاني، وهو الأمر الذي يرفضه حزب الله، ويرفضه الجيش أيضاً كي لا يدخل في مواجهة أو صدام مع الحزب. لكنه سيكون العنوان المطروح بشكل أساسي في المرحلة المقبلة، إما عبر الضغوط الأميركية والإسرائيلية المستمرة، أو في لقاء السفيرين اللبنانية والإسرائيلي في واشنطن، أو في أي جدول أعمال سيتم بحثه لأي جولة تفاوضية مقبلة، إلى جانب تحوّله إلى عنوان أساسي من عناوين السجال والانقسام في الداخل، إما خلال جلسة مناقشة عمل الحكومة في البرلمان، وإما في السجالات السياسية اليومية التي ستعزز الانقسام، وقد تدفع حزب الله للتصعيد أكثر ضد الحكومة، خصوصاً أنَّ هناك تحركات عديدة يمكن أن تشهدها الساحة الداخلية إما لأسباب معيشية تتحول إلى سياسية، أو وقفات احتجاج إحداها أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يوم الثلاثاء المقبل". 
 
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