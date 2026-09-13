عون وسلام أقرب إلى الجنوبيين.. من "حزب الله"! (نداء الوطن)

اعتبر مصدر سياسي متابع لـ"نداء الوطن" أن الزيارة الرئاسية إلى النبطية وزوطر الغربية جاءت لتعزّز وتثبت حضور الدولة على أرض الجنوب، كما في كل لبنان، وكانت بمثابة ردّ على كل من يشكك في قدرة الدولة وعزمها على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وربما هذا ما أزعج "حزب الله" ومناصريه الذين شنوا هجومًا عنيفًا على الوفد الرئاسي والأمني محاولين التقليل من أهمية الزيارة".



وبحسب الصحيفة، اعتبر المصدر نفسه أن "الرئيس عون، وقبله رئيس الحكومة نواف سلام، أثبتا أنهما أقرب إلى الجنوبيين من "حزب الله" الذي باعهم أوهام الانتصار ولم يلتفت إلى معاناتهم أو يهتم بتضميد جروحم وترميم ما تسببت به حربا الإسناد من دمار طال ممتلكاتهم وأرزاقهم".