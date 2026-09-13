الرئيس عون في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: جسّد بمواقفه ونضاله إيماناً راسخاً بلبنان الكيان الواحد الأرض والإنسان

مصادر أمنية للجديد: أهمية الإجراءات التي يتخذها الجيش لا تلغي محدوديتها إذ لا يمكن للانتشار العسكري أن يمنع إسرائيل من استهداف أيّ منطقة إذا اتخذ القرار بذلك