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محليات

مراسل الجديد: غارة ثانية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا

2026-09-13 | 04:04
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مراسل الجديد: غارة ثانية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا
مراسل الجديد: غارة ثانية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا
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مراسل الجديد: غارة ثانية على محيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقا

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في الشوف وكسروان.. حرائق حرجية والدفاع المدني يتحرك
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08:55

في الشوف وكسروان.. حرائق حرجية والدفاع المدني يتحرك

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

08:55

في الشوف وكسروان.. حرائق حرجية والدفاع المدني يتحرك

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية.. وملفات مشتركة على الطاولة
07:29

الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية.. وملفات مشتركة على الطاولة

غادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لبنان متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.

ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الحجار خلال زيارته كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون بين لبنان وباكستان في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

07:29

الحجار إلى باكستان في زيارة رسمية.. وملفات مشتركة على الطاولة

غادر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لبنان متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.

ويرافق الوزير الحجار في زيارته المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الحجار خلال زيارته كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون بين لبنان وباكستان في ضوء الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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