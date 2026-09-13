رشاوى مقابل رخص نقل الحطب.. توقيف مأمور أحراش كسروان

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

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"بتاريخ ١ أيلول ٢٠٢٦، وإثر معلومات وردت إلى مكتب كسروان في مديرية جبل لبنان الإقليمية تفيد بتواطؤ مأمور أحراش قضاء كسروان مع عدد من تجار الحطب لتسهيل حصولهم على رخص النقل مقابل مبالغ مالية، انتقلت دورية من المكتب المذكور وأوقفت المدعو (ش. س.)، مأمور أحراش كسروان، وذلك بناءً على إشارة صادرة عن النيابة العامة المالية بشخص القاضي ماهر الزين. وتبين من خلال التحقيق قيام مأمور الأحراش بتقاضي من كل من (أ. ج.) و(م.ج.) و(ر. ج.) رشاوى مقابل الاستحصال على رخص نقل حطب وشراء الحطب في قضاء كسروان، مقابل نسبة مئوية. اعترف الموقوف بأنه يتقاضى مبلغ مالي عن كل طن حطب يُباع للأشخاص المذكورين مقابل تسهيل حصولهم على الرخص المطلوبة. وعليه، تم توقيف المذكور بجرم استغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المذكورين أعلاه وختم المحضر، وأودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أخلي سبيل الموقوف لاحقاً لقاء كفالة مالية".