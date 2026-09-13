نداء عاجل من اتحاد بلديات بنت جبيل

عاجل
رئاسة الحكومة: الرئيس سلام أجرى اتصالًا برئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب مستنكرًا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية
رئاسة الحكومة: الرئيس سلام أجرى اتصالًا برئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب مستنكرًا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية
مصدر في الأمن العام للجديد: لم يصلنا من سوريا حتى اللحظة طلب استرداد سليمان هلال الاسد وفي حال طلب القضاء اللبناني ذلك فسيتم التنفيذ
مصدر في الأمن العام للجديد: لم يصلنا من سوريا حتى اللحظة طلب استرداد سليمان هلال الاسد وفي حال طلب القضاء اللبناني ذلك فسيتم التنفيذ
مصدر قضائي للجديد: ملف سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر لم يثبت فيه حتى اللحظة الترويج للمخدرات
مصدر قضائي للجديد: ملف سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر لم يثبت فيه حتى اللحظة الترويج للمخدرات
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

نداء عاجل من اتحاد بلديات بنت جبيل

2026-09-13 | 09:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نداء عاجل من اتحاد بلديات بنت جبيل
نداء عاجل من اتحاد بلديات بنت جبيل

أعلن اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، في بيان،

انه يتابع أوضاع أبناء المنطقة الذين اضطروا إلى النزوح عن بلداتهم، ولا سيما العائلات التي فقدت منازلها وأرزاقها ومصادر دخلها، وأصبحت تواجه أعباءً معيشية وإيجارات مرتفعة في أماكن النزوح.



وتوجّه الاتحاد إلى أصحاب المولدات والاشتراكات الكهربائية والبلديات المستضيفة، راجيًا منهم "مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها النازحون، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، خصوصًا في ما يتعلق بتسعيرة الاشتراكات الكهربائية، والالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة".



وناشد البلديات المستضيفة وأصحاب العقارات والمؤجّرين "العمل على ضبط عملية الإيجارات ومنع استغلال حاجة الناس وظروفهم الاستثنائية، بما يضمن أسعارًا عادلة تتناسب مع قدرتهم على تحمّل الأعباء".



واعتبر الاتحاد أن "الوقوف إلى جانب أهلنا النازحين ليس منّةً من أحد، بل هو واجب أخلاقي وإنساني ووطني، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن هذه المرحلة تتطلب المزيد من التكاتف والتراحم والتعاون، وعدم تحميل المتضررين أعباءً إضافية فوق ما أصابهم من خسائر".

مقالات ذات صلة
نداء عاجل من اتحاد بلديات بنت جبيل

محليات

علي الطاهر

حزب الله

الجنوب

اسرائيل

بنت جبيل

اتحاد

بلديات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد "علي الطاهر".. "حزب الله" غائب كلياً! (النهار)
مراسل الجديد: تفجير عنيف في بلدة الخيام قضاء مرجعيون

اقرأ ايضا في محليات

ابن عم بشار الأسد ونجل نوح زعيتر بقبضة المخابرات.. قنبلة وكلاشينكوف وشوية حشيش
Play
13:30

ابن عم بشار الأسد ونجل نوح زعيتر بقبضة المخابرات.. قنبلة وكلاشينكوف وشوية حشيش

أفادت معلومات "الجديد" بتوقيف سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعلي نوح زعيتر، ليل الخميس الماضي في منطقة رأس العين في بعلبك.

13:30

ابن عم بشار الأسد ونجل نوح زعيتر بقبضة المخابرات.. قنبلة وكلاشينكوف وشوية حشيش

أفادت معلومات "الجديد" بتوقيف سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعلي نوح زعيتر، ليل الخميس الماضي في منطقة رأس العين في بعلبك.

يحدث الآن

اخترنا لكم
رئاسة الحكومة: الرئيس سلام أجرى اتصالًا برئيس بلدية كفرشوبا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب مستنكرًا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية
13:34
ابن عم بشار الأسد ونجل نوح زعيتر بقبضة المخابرات.. قنبلة وكلاشينكوف وشوية حشيش
13:30
مصدر في الأمن العام للجديد: لم يصلنا من سوريا حتى اللحظة طلب استرداد سليمان هلال الاسد وفي حال طلب القضاء اللبناني ذلك فسيتم التنفيذ
13:25
مصدر قضائي للجديد: ملف سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر لم يثبت فيه حتى اللحظة الترويج للمخدرات
13:24
مصدر امني للجديد: سليمان الأسد اعترف في التحقيق انه يملك قنبلة وكلاشينكوف ضبطت في السيارة التي أوقف فيها برفقة علي نوح زعيتر في رأس العين في بعلبك
13:23
معلومات الجديد: توقيف سليمان هلال الأسد ابن عم بشار الأسد وعلي نوح زعيتر ليل الخميس الماضي في بعلبك
13:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026