إنذار وهمي يربك الضاحية فجراً.. ماذا حصل في حارة حريك؟ (شاهد الفيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح احيانا شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

