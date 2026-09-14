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محليات

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدل زون على دفعتين

2026-09-14 | 07:52
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدل زون على دفعتين
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدل زون على دفعتين
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة مجدل زون على دفعتين

محليات

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الدفاع المدني ينقذ "ابن آوى" عالقًا في شباك في بسابا
10:00

الدفاع المدني ينقذ "ابن آوى" عالقًا في شباك في بسابا

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني، بتاريخ اليوم، من إنقاذ حيوان بري (ابن آوى) كان عالقاً في شباك في منطقة بسابا.

وعملت العناصر على تحريره بحذر، كما جرى التواصل مع إحدى جمعيات الرفق بالحيوان لمتابعة وضعه وتأمين العناية اللازمة له.

10:00

الدفاع المدني ينقذ "ابن آوى" عالقًا في شباك في بسابا

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني، بتاريخ اليوم، من إنقاذ حيوان بري (ابن آوى) كان عالقاً في شباك في منطقة بسابا.

وعملت العناصر على تحريره بحذر، كما جرى التواصل مع إحدى جمعيات الرفق بالحيوان لمتابعة وضعه وتأمين العناية اللازمة له.

في بلدة جنوبية.. إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب
09:57

في بلدة جنوبية.. إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها "متابعة للحملات التي تقوم بها على مراكز تعبئة مياه الشرب المخالفة، وبناء على الكشف الميداني الذي أجراه المراقب الصحي، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور، تم إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في منطقة برج الشمالي، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".

09:57

في بلدة جنوبية.. إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها "متابعة للحملات التي تقوم بها على مراكز تعبئة مياه الشرب المخالفة، وبناء على الكشف الميداني الذي أجراه المراقب الصحي، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور، تم إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في منطقة برج الشمالي، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".

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