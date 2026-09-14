في بلدة جنوبية.. إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب

أعلنت في بيان، أنها "متابعة للحملات التي تقوم بها على مراكز تعبئة مياه الشرب المخالفة، وبناء على الكشف الميداني الذي أجراه الصحي، وبتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، وبالتنسيق مع ، تم إقفال مركز لتعبئة مياه الشرب في منطقة برج ، وذلك لعدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة والمعتمدة من قبل العامة".

