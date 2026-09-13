ديفيد شينكر لـ#وهلق_شو: الحكومة اللبنانية تحاول فرض سيادة الدولة وإنهاء الهيمنة الإيرانية لكن طهران لن تتراجع وستواصل دعم حليفها حزب الله

🔵 ديفيد شينكر لـ#وهلق_شو: من المتوقع أن تشهد جولات المفاوضات تبادلًا للأسرى وانحساب اسرائيل من بعض المناطق لكن ذلك لن يحصل قبل إنتخابات تشرين الأول