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نتنياهو: سنواصل تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان وإزالة كل تهديد لإسرائيل
2026-09-14 | 09:55
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نتنياهو: سنواصل تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان وإزالة كل تهديد لإسرائيل
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