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مراسل الجديد: محتجون يقطعون ليلًا طريق البداوي – طرابلس بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الطعن في قانون العفو العام
2026-09-15 | 00:02
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مراسل الجديد: محتجون يقطعون ليلًا طريق البداوي – طرابلس بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على الطعن في قانون العفو العام
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