حشد دولي لدعم الجيش اللبناني.. ودور فرنسي في التمديد لليونيفيل (اللواء)

أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" بأن "في حين لم يبرز أي معطى يتصل بموعد المفاوضات المقبلة، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والذي من شأنه البحث في كيفية تأمين الدعم المطلوب"، مشيرة إلى أن "هناك دول عدة ستشارك فيه ضمن مشهدية تعكس الإهتمام بمضمون المؤتمر".