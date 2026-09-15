حشد دولي لدعم الجيش اللبناني.. ودور فرنسي في التمديد لليونيفيل (اللواء)
أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" بأن "في حين لم يبرز أي معطى يتصل بموعد المفاوضات المقبلة، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والذي من شأنه البحث في كيفية تأمين الدعم المطلوب"، مشيرة إلى أن "هناك دول عدة ستشارك فيه ضمن مشهدية تعكس الإهتمام بمضمون المؤتمر".
وقالت إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون سيلقي كلمة
الافتتاح وقد تكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
الذي يعلق أهمية على هذا المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة"، مؤكدة أنه "سيُصار الى عرض حاجات القوى الأمنية بعدما جهزت لوائح في هذا السياق".
ورأت المصادر أن "فرنسا
تلعب دورا في دعم لبنان
في التمديد لقوات اليونيفيل، وقد يطرح الموضوع في الاجتماعات على هامش المؤتمر".