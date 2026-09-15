جلسة مساءلة الحكومة.. "عراضات" سياسية والخميس يوم آخر (الجمهورية)

قال مصدر سياسي بارز لـصحيفة "الجمهورية"، انّ الجلسة الثانية لمساءلة حكومة الرئيس ستكون عابرة من دون أي ارتدادات، لأنّ كانت مختلفة ومنقسمة حول الملفات السياسية بدرجاتها القصوى، إلاّ انّ الجميع يتقاطع حول عدم إمكانية أي خرق سياسي داخلي او تغيير او خضّات، لذلك فإنّ الحكومة ستسمع الكثير وستتلقّى سهاماً بكل الاتجاهات، لكن ستنتهي الجلسة وكأنّ شيئاً لم يكن، وسينقسم النواب بين فريق مدافع وفريق مهاجم، وكل هذا سيبقى مضبوطاً تحت سقف غياب الغطاء الخارجي لأي دعسة ناقصة".