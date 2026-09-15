جلسة مساءلة الحكومة.. "عراضات" سياسية والخميس يوم آخر (الجمهورية)

وأضاف المصدر: "هي جلسة عراضات عنوانها الوضع الاقتصادي والمالي والسلاح والطاقة وحتى العفو العام. وسيكون الخميس يوماً آخر".
وكشف المصدر، أنّ "لا نية لطرح الثقة في الحكومة إلّا إذا طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
، وهذا الاحتمال ينطوي على نتيجتين يفترض أن يكون قد حسبهما باسيل
: إما تجديد ثقة هزيلة بالحكومة، وإما أن تبقى النتيجة كما كانت عليه في جلسة المساءلة الأولى التي حصلت في 15 تموز
الماضي ونالت فيها 69 صوتاً يمكن ان ترتفع النتيجة إلى 70، فيكون قد ارتكب خطأ، لأنّه سيكرّس لها شرعية أراد انتزاعها، وإما أن يعطيها ثقة "عالحفة"، وهذا مستبعد.