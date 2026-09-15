مراسل الجديد: وصول السفير الأميركي ميشال عيسى إلى كنيسة بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية يرافقه وفد من مجلس الإنماء والإعمار

سلام: نؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري

سلام: نؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري

سلام: نؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري

سلام: لا إعادة إعمار مستدامة من دون تمويل ولا تمويل من دون ثقة ولا ثقة من دون دولة قادرة