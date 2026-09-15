وزير الدفاع الوطني يستقبل نظيره الفنلندي.. ومهمة ما بعد "اليونيفيل" على الطاولة

استقبل الوطني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكّانن يرافقه سفيرة فنلندا لدى آن مسكانن ووفد مرافق، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

ورحّب اللواء منسى بنظيره الفنلندي، معربًا عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه فنلندا للبنان وللجيش اللبناني، ولمساهمتها الممتدة منذ عقود في مهام في لبنان، ولا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات "اليونيفيل". كما نوّه بالدور الذي تؤديه الكتيبة الفنلندية في الجنوب، إضافةً الى مساهماتها في دعم المجتمعات المحلية من خلال مشاريع التعاون المدني - العسكريCIMIC في المجالات الإنسانية والإنمائية والخدماتية.

وتناول البحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية العام الحالي. وأكد اللواء منسى أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار وللجيش اللبناني، مرحّبًا بأية مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانوني ودولي يتم التوافق عليه.