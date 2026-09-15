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محليات

عيسى من الجنوب: أشعر بتعاطف عميق مع السكان

2026-09-15 | 12:52
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عيسى من الجنوب: أشعر بتعاطف عميق مع السكان
عيسى من الجنوب: أشعر بتعاطف عميق مع السكان

زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى جنوب لبنان اليوم للاطلاع على الأوضاع الميدانية ومعاينة التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق النموذجية عن كثب.

وقالت السفارة الأميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تواصل التزامها بدعم الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
واضافت: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم جنوب لبنان ليصبح أكثر أماناً واستقراراً".

من جهته، قال عيسى: "لقد أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان الوقوف بنفسي على التحديات التي تواجه مجتمعاته. إنني أشعر بتعاطف عميق مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين"، وأضاف: "أتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة".
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مخدرات من لبنان إلى سوريا.. إحباط عملية تهريب
13:49

مخدرات من لبنان إلى سوريا.. إحباط عملية تهريب

أفادت وكالة "سانا" بأنّ قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع السورية أحبطت محاولة تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، شملت الكبتاغون والحشيشة والكريستال والماريجوانا.

وبحسب الوكالة، تأتي العملية ضمن الجهود المستمرة لتجفيف طرق التهريب ومنع وصول المخدرات إلى الأسواق المحلية.

13:49

مخدرات من لبنان إلى سوريا.. إحباط عملية تهريب

أفادت وكالة "سانا" بأنّ قوات حرس الحدود في وزارة الدفاع السورية أحبطت محاولة تهريب كميات من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، شملت الكبتاغون والحشيشة والكريستال والماريجوانا.

وبحسب الوكالة، تأتي العملية ضمن الجهود المستمرة لتجفيف طرق التهريب ومنع وصول المخدرات إلى الأسواق المحلية.

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