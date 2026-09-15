عيسى من الجنوب: أشعر بتعاطف عميق مع السكان

زار الأمريكي ميشيل عيسى للاطلاع على الأوضاع الميدانية ومعاينة التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق النموذجية عن كثب.

وقالت السفارة الأميركية في بيان ان " تواصل التزامها بدعم والقوات المسلحة في تعزيز سلطة الدولة، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين".

واضافت: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم ليصبح أكثر أماناً واستقراراً".



، قال عيسى: "لقد أتاحت لي زيارتي إلى جنوب الوقوف بنفسي على التحديات التي تواجه مجتمعاته. إنني أشعر بتعاطف عميق مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين"، وأضاف: "أتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة".