عيسى من الجنوب: أشعر بتعاطف عميق مع السكان

وقالت السفارة الأميركية في بيان ان "الولايات المتحدة
تواصل التزامها بدعم الحكومة اللبنانية
والقوات المسلحة اللبنانية
في تعزيز سلطة الدولة، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
واضافت: "سنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم جنوب لبنان
ليصبح أكثر أماناً واستقراراً".
من جهته
، قال عيسى: "لقد أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان
الوقوف بنفسي على التحديات التي تواجه مجتمعاته. إنني أشعر بتعاطف عميق مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين"، وأضاف: "أتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة".