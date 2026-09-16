حصار تحت النار واستجواب الأهالي.. ماذا يحصل في بلدة جنوبية؟

وردت اتصالات استغاثة مباشرة من بلدة حلتا، يناشدن الدولة والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل والصليب الأحمر التدخل الفوري لنجدتهن مع أطفالهن.



وأفادت المعلومات بأن "قوات اقتحمت البلدة فجر ، وعاثت فيها خراباً، وسط إطلاق نار كثيف في كل مكان، وتم اقتياد عدد من الأهالي والشباب للتحقيق معهم، فيما ما زالت قوات الاحتلال تحاصر البلدة ومنازلها، ولا تزال التفاصيل غير واضحة حتى اللحظة".



وفي موازاة ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء بأعمال التجريف وإطلاق النار فوق المنازل في حلتا، فيما يقوم، في الوقت نفسه، باستجواب عدد من أبناء البلدة.



كما أفادت المعلومات بأن القوة التي دخلت مزرعة حلتا الحدودية أقدمت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية ونزع أجهزة التقاط الإنترنت عن أسطح المنازل، وقد تم تفكيك بعضها حتى الآن من منازل علي محمد عبد العال، قاسم محمد عبد العال، علي خالد عبد العال، ومنزل الشهيد عامر حاتم عبد العال.



وفي ظل هذه التطورات، يناشد أهالي البلدة الدولة والجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية والصليب الأحمر التحرك الفوري لإنقاذ أهالي حلتا الأبرياء، ولا سيما النساء والأطفال، والعمل على تأمين سلامتهم، في وقت لا تزال فيه الإسرائيلية تحاصر البلدة وتنفذ تحركات ميدانية داخلها.