أنتم على موعد مع "أمطار أيلول".. إستعدوا!

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس
بين 22 و32 م°، بيروت
24 و32، زحلة
بين 16 و32 م°.
الطقس المتوقع في لبنان
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الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال.
الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية بينما تبقى من دون تعديل في الداخل، يتكوّن الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم جزئياً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة فجر الجمعة خصوصاً على المرتفعات الشمالية.
الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد، تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.