أنتم على موعد مع "أمطار أيلول".. إستعدوا!

يسيطر طقس صيفي معتاد على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصاً في المناطق الداخلية، حتى مساء يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي ضعيف الفعالية متمركز يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية اعتباراً من يوم الجمعة حتى بعد ظهر يوم السبت.

