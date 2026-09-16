النائب مروان حمادة: كل يوم يموت شخص في رومية لذلك على المجلس الدستوري ان يبت بسرعة في قانون العفو العام وأدعو السجناء الى تعليق إضرابهم عن الطعام لان الأمر ليس بيدنا