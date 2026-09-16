"مهلة تحذيرية" وتهديد بالعتمة.. بيان من أصحاب المولدات

وعليه، نطالب بعقد لقاء عاجل مع دولة رئيس مجلس الوزراء
القاضي نواف سلام
، بحضور الجهات الرسمية المعنية، للبحث بصورة جدية ومسؤولة في ملف سعر المازوت والتسغيرة، والعمل على إقرار صيغة عادلة وواقعية تراعي الكلفة الفعلية للتشغيل، وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على تحمّل الأعباء.وإننا في الصف المواطنين ولكن الأمور خارج أردتنا وأمكانيتنا.
كما نؤكد أن أصحاب المولدات، وانطلاقًا من حرصهم على الحوار، يمنحون الجهات المعنية مهلة تحذيرية لمعالجة الملف وإعطاء جواب واضح وشافٍ.
وفي حال عدم التوصل إلى معالجة جدية وواضحة، يعلن أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت
أن الخطوة الاحتجاجية الأولى ستكون قطع التغذية الكهربائية لمدة ساعة واحدة، كرسالة تحذيرية إلى المسؤولين وحثّهم على تحمل مسؤولياتهم.
وفي حال استمرار عدم التجاوب وعدم تقديم جواب شافٍ أو حل واضح، فإن أصحاب المولدات سيضطرون إلى اتخاذ خطوات ثانية، وصولًا إلى قطع التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة، مع التأكيد أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم معالجة المطالب، وليس بهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ويشدد أصحاب المولدات على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو فتح باب الحوار والوصول إلى اتفاق واضح وعادل يضمن استمرارية التغذية الكهربائية ويحمي حقوق المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء.
وبناءً عليه، ندعو دولة الرئيس
نواف سلام والجهات الرسمية المعنية إلى التدخل الفوري وتحديد موعد عاجل للاجتماع مع ممثلي أصحاب المولدات في بيروت، وإيجاد حل نهائي وواضح لهذا الملف قبل الوصول إلى خطوات ثانية