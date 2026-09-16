"مهلة تحذيرية" وتهديد بالعتمة.. بيان من أصحاب المولدات

صدر بيانٌ موزّع أصحاب المولّدات الكهربائية في ، جاء فيه:



في ضوء التطورات المرتبطة بسعر مادة المازوت والتسعيرة المعتمدة للمولدات الكهربائية، ونظرًا إلى أن التسعيرة الحالية لم تعد تعكس الكلفة الفعلية للتشغيل، بما يشمل كلفة المازوت والصيانة وقطع الغيار والأجور وسائر النفقات التشغيلية، يهمّ أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم.



ويؤكد أصحاب المولدات حرصهم الكامل على مواصلة تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما في ظل عدم كفاية التغذية التي توفرها . إلا أن استمرار العمل بالتسعيرة الحالية بات يرتّب أعباءً جسيمة ويهدد استمرارية هذا القطاع وقدرته على تأمين الكهرباء للمشتركين.





وعليه، نطالب بعقد لقاء عاجل مع دولة القاضي ، بحضور الجهات الرسمية المعنية، للبحث بصورة جدية ومسؤولة في ملف سعر المازوت والتسغيرة، والعمل على إقرار صيغة عادلة وواقعية تراعي الكلفة الفعلية للتشغيل، وتحافظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على تحمّل الأعباء.وإننا في الصف المواطنين ولكن الأمور خارج أردتنا وأمكانيتنا.

كما نؤكد أن أصحاب المولدات، وانطلاقًا من حرصهم على الحوار، يمنحون الجهات المعنية مهلة تحذيرية لمعالجة الملف وإعطاء جواب واضح وشافٍ.



وفي حال عدم التوصل إلى معالجة جدية وواضحة، يعلن أصحاب المولدات الكهربائية في أن الخطوة الاحتجاجية الأولى ستكون قطع التغذية الكهربائية لمدة ساعة واحدة، كرسالة تحذيرية إلى المسؤولين وحثّهم على تحمل مسؤولياتهم.



وفي حال استمرار عدم التجاوب وعدم تقديم جواب شافٍ أو حل واضح، فإن أصحاب المولدات سيضطرون إلى اتخاذ خطوات ثانية، وصولًا إلى قطع التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة، مع التأكيد أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدم معالجة المطالب، وليس بهدف تحميل المواطنين أعباء إضافية.



ويشدد أصحاب المولدات على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو فتح باب الحوار والوصول إلى اتفاق واضح وعادل يضمن استمرارية التغذية الكهربائية ويحمي حقوق المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء.



وبناءً عليه، ندعو نواف سلام والجهات الرسمية المعنية إلى التدخل الفوري وتحديد موعد عاجل للاجتماع مع ممثلي أصحاب المولدات في بيروت، وإيجاد حل نهائي وواضح لهذا الملف قبل الوصول إلى خطوات ثانية