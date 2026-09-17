الزهراني في دائرة الخطر.. مخاوف من ضربة إسرائيلية (الديار)

أعربت جهات دبلوماسية أوروبية عن مخاوف جدية من لجوء الجيش إلى استهداف محطة تكرير في الزهراني، في حال تدهورت الأوضاع على الجنوبية واتسعت دائرة العمليات العسكرية، محذرة من أن أي ضربة تطاول منشأة حيوية بهذا الحجم والدور، قد تتجاوز تداعياتها الأضرار المباشرة إلى انعكاسات اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد. ووفق هذه الجهات، فإن استهداف المنشأة، في حال حصوله، قد ينعكس على قدرة على تأمين المشتقات النفطية وإدارة مخزونه الاستراتيجي، فضلاً عن تعطيل جزء أساسي من البنية التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، فضلا عن الدور المستقبلي لهذه المنشآت على صعيد النفط الخليجي.