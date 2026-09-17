إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة

مراسلة الجديد من باريس: لا مساعدات مادية ومالية في هذه المرحلة بل وضع إطار لكيفية تطبيق انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتقديم المساعدات بما يتناسب ذلك

مراسلة الجديد من باريس: لا مساعدات مادية ومالية في هذه المرحلة بل وضع إطار لكيفية تطبيق انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتقديم المساعدات بما يتناسب ذلك