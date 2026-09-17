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مراسلة الجديد من باريس: لا مساعدات مادية ومالية في هذه المرحلة بل وضع إطار لكيفية تطبيق انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتقديم المساعدات بما يتناسب ذلك
مراسلة الجديد من باريس: لا مساعدات مادية ومالية في هذه المرحلة بل وضع إطار لكيفية تطبيق انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتقديم المساعدات بما يتناسب ذلك
مراسلة الجديد من باريس: المطالب اللبنانية في هذه المرحلة تتركز بأن تكون المساعدات المقدمة للجيش اللبناني تتناسب مع المهام المطلوبة منه
مراسلة الجديد من باريس: المطالب اللبنانية في هذه المرحلة تتركز بأن تكون المساعدات المقدمة للجيش اللبناني تتناسب مع المهام المطلوبة منه
مراسلة الجديد من باريس: الاجتماعات التقنية ستقام في ليزنفاليد وتجمع عدد كبير من الضباط المختصين
مراسلة الجديد من باريس: الاجتماعات التقنية ستقام في ليزنفاليد وتجمع عدد كبير من الضباط المختصين
مراسلة الجديد من باريس: اجتماع مغلق بين الرئيسين عون وماكرون في الاليزيه في هذه الأثناء
مراسلة الجديد من باريس: اجتماع مغلق بين الرئيسين عون وماكرون في الاليزيه في هذه الأثناء
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من الليل حتى الفجر.. ماذا حصل في الجنوب؟
2026-09-17 | 00:41
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من الليل حتى الفجر.. ماذا حصل في الجنوب؟
أفادت
الوكالة الوطنية للإعلام
بأن
الطيران الإسرائيلي
أغار ليلًا على بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما، فيما أطلقت
القوات
الإسرائيلية
فجر
اليوم
نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخا.
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