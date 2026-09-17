أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

إنطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس.. ماذا سيتضمن؟

2026-09-17 | 05:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس.. ماذا سيتضمن؟
إنطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس.. ماذا سيتضمن؟

إنطلق الاجتماع في قصر "الانفاليد" والذي يجمع الرئيسين جوزاف عون وايمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني، حيث يُعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وكانت مراسلة الجديد قد أفادت من باريس بأن "الاجتماعات التقنية ستقام في ليزنفاليد، وستجمع عدداً كبيراً من الضباط المختصين".

وأشارت إلى أن "المطالب اللبنانية في هذه المرحلة تتركز على أن تكون المساعدات المقدمة للجيش اللبناني متناسبة مع المهام المطلوبة منه".

ولفتت إلى أنه "لا توجد مساعدات مادية ومالية في هذه المرحلة، إنما يجري العمل على وضع إطار لكيفية تطبيق انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتقديم المساعدات بما يتناسب مع ذلك".

و صدر عن رئيس الجمهورية جوزاف عون بيان أشار فيه إلى أنه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في قصر "الأنفاليد" في باريس، عُقد اجتماع ثلاثي ضمّ الرئيس عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وركّز اللقاء على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

وتطرّق القادة الثلاثة إلى التصعيد الإقليمي الخطير، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار إلى المنطقة، كما بحثوا مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس عون على أهمية ترابط أمن المنطقة، داعياً إلى صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.

 
 
مقالات ذات صلة
إنطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس.. ماذا سيتضمن؟

محليات

باريس

جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"سقطوا في غرفة مياه تحت الأرض".. بيان للدفاع المدني
السجون تغلي بانتظار البت بقرار "العفو العام".. والاضراب مستمر في رومية!

اقرأ ايضا في محليات

الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس
Play
07:30
Play

الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس

الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس

07:30

الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس

الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس

الرئيس عون من باريس: هذه لحظة قرار.. لا انتظار
07:24

الرئيس عون من باريس: هذه لحظة قرار.. لا انتظار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس، أن لبنان اتخذ "خياراً واضحاً: خيار الدولة"، مشدداً على أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

07:24

الرئيس عون من باريس: هذه لحظة قرار.. لا انتظار

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس، أن لبنان اتخذ "خياراً واضحاً: خيار الدولة"، مشدداً على أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026