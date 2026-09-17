وزيرة التربية "سعيدة".. والسبب؟

وأشادت الوزيرة بالإصرار الذي أبدته الإدارات التربوية والهيئات التعليمية والأهالي والطلاب على بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك، معتبرة أن استمرار التعليم يشكل رسالة تمسّك بالحياة والأمل وبحق الطلاب في التعلم.



ومن بين الثانويات التي انطلقت فيها العملية التعليمية، ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية حيث حرص مدير الثانوية الاستاذ عباس شميساني على تأمين انطلاقة العام الدراسي في موعدها، والعمل على نقل المدرسة إلى مبنى أكثر أماناً، استجابةً لرغبة الإدارة والأهالي والطلاب في مواصلة التعليم ضمن الظروف المتاحة.



وقد تبلغت الوزيرة من مدير الثانوية,أن الانطلاقة "جيدة جداً"، وأن الإقبال على الثانوية كان كثيفاً والعدد مفاجئاً، فيما بدا الطلاب مرتاحين في يومهم الدراسي الأول. وأوضح أن جزءاً قليلاً من الطلاب سيلتحق بالتعليم من بعد، بعد استكمال التجهيزات التقنية اللازمة، فيما سيتمكن الأساتذة الموجودون في مناطق النزوح من متابعة التعليم المدمج، بواقع يومين عبر الإنترنت ويومين حضوريا، مؤكداً أن "الأمور جيدة والانطلاقة ممتازة"، وأنه كان حريصاً على عدم تأجيل بدء العام الدراسي والانطلاق في الموعد المحدد، في ظل ارتياح الأساتذة والطلاب.



وتوقفت الوزيرة عند هذه المبادرة التربوية، معربة عن أملها في أن تبقى الظروف الأمنية مستقرة بما يسمح للمدارس والثانويات في الجنوب بمواصلة التعليم حضورياً، ومؤكدة تقديرها لجهود الإدارات التعليمية والمعلمين والأهالي الذين يعملون، كل من موقعه، على إبقاء أبواب مفتوحة أمام الطلاب,مع تكرار" ان الاولوية تبقى دائما لأمنهم وسلامتهم".



وشكرت الوزيرة إدارة ثانوية الصباح وكل العاملين فيها على جهودهم، معتبرة أن الطلاب وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة في الجنوب، متى سمحت الظروف بذلك، هو مصدر فخروأمل كبيرين.