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محليات

إزالة آثار الحرب.. على طاولة الرئيس سلام

2026-09-17 | 06:38
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إزالة آثار الحرب.. على طاولة الرئيس سلام
إزالة آثار الحرب.. على طاولة الرئيس سلام

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً خُصّص لمتابعة المشاريع ذات الأولوية في الجنوب، حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.

وشدّد الرئيس سلام خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، ولا سيما تلك المرتبطة بإزالة آثار الحرب، وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية.


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