معلومات الجديد: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يحيل القيادي في "حزب الله" ياسر ع. (الحاج علاء) إلى قاضي التحقيق العسكري في بيروت بعد الادعاء عليه مع 11 شخصا بتهمة الإرهاب