معلومات الجديد: من بين المدعى عليهم "الحاج أبو حسين" و"الحاج سامر" اللذان لم تُحدّد هويتهما حتى اللحظة كما جرى الادعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية