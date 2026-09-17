بالأسماء.. الادعاء على قيادي في حزب الله و11 شخصًا بتهمة الإرهاب

أفادت معلومات "الجديد" بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أحال، في قضية شبكة فلول الأسد في عكار، القيادي في "حزب الله" ياسر ع.، الملقب بـ«الحاج علاء»، إلى قاضي التحقيق الأول العسكري في بيروت، بعد الادعاء عليه وعلى 11 شخصًا معه بتهمة الإرهاب.



وأضافت المعلومات أن من بين المدعى عليهم "الحاج أبو حسين" و"الحاج سامر"، اللذين لم تُحدّد هويتهما حتى اللحظة، كما جرى الادعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية.