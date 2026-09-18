ما بعد "اليونيفيل" يُرسم في باريس.. والرياض حاضرة بقوة (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":

نقلت صحيفة "النهار" من مصادر متابعة للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم ، أنه تم عرض ومناقشة الخطة - المحتملة لما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" تجنّباً للفراغ بعد انسحابها. وكان هذا من بين المواضيع الأخرى التي تم التطرّق إليها، والتي تضمّنت أيضاً قدرات الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب اللبناني، وأيضاً قدرات الأمن الداخلي واحتياجاتها لأمن البلد داخلياً عندما ينتشر الجيش في الجنوب.



وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن وخلافاً لما يدور من إشاعات، منخرطة جداً في الوضع اللبناني، ولو أن الأوضاع اليمنية وتصعيد الحوثيين يشغلها الآن بشكل أساسي، لكن القيادة السعودية مهتمة بدعم الدولة في والرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والجيش اللبناني.



أما في ما يتعلق بالوجود في الجنوب، فنقلت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم أن ليست عازمة على البقاء في الجنوب اللبناني، لكن المصادر لا تبدو على اقتناع أن هذا صحيح وتتخوف من أن إسرائيل عازمة على البقاء في الجنوب.



ولذا تقول مصادر "النهار" إن مثل هذا المؤتمر يشكّل مناسبة لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان كي تتعزز قدرات الجيش الانتشار في الجنوب بالدعم الدولي.