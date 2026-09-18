ما بعد "اليونيفيل" يُرسم في باريس.. والرياض حاضرة بقوة (النهار)

نقلت صحيفة "النهار" من مصادر متابعة للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
، أنه تم عرض ومناقشة الخطة الفرنسية
- الإيطالية
المحتملة لما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" تجنّباً للفراغ بعد انسحابها. وكان هذا النقاش
من بين المواضيع الأخرى التي تم التطرّق إليها، والتي تضمّنت أيضاً قدرات الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب اللبناني، وأيضاً قدرات الأمن الداخلي واحتياجاتها لأمن البلد داخلياً عندما ينتشر الجيش في الجنوب.
وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن السعودية
وخلافاً لما يدور من إشاعات، منخرطة جداً في الوضع اللبناني، ولو أن الأوضاع اليمنية وتصعيد الحوثيين يشغلها الآن بشكل أساسي، لكن القيادة السعودية مهتمة بدعم الدولة في لبنان
والرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والجيش اللبناني.
أما في ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي
في الجنوب، فنقلت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين
أن إسرائيل
ليست عازمة على البقاء في الجنوب اللبناني، لكن المصادر لا تبدو على اقتناع أن هذا صحيح وتتخوف من أن إسرائيل عازمة على البقاء في الجنوب.
ولذا تقول مصادر "النهار" إن مثل هذا المؤتمر يشكّل مناسبة لتضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان كي تتعزز قدرات الجيش اللبناني على
الانتشار في الجنوب بالدعم الدولي.