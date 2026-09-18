أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

"شبكة هجمات في سوريا".. ادعاء يشمل عنصراً في "حزب الله" (ا ف ب)

2026-09-18 | 00:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;شبكة هجمات في سوريا&quot;.. ادعاء يشمل عنصراً في &quot;حزب الله&quot; (ا ف ب)
"شبكة هجمات في سوريا".. ادعاء يشمل عنصراً في "حزب الله" (ا ف ب)

أفاد مصدر قضائي لوكالة "الصحافة الفرنسية" ان "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان ادّعى على 14 شخصا، بينهم عنصر في "حزب الله" وضابط في الاستخبارات السورية في حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بالتخطيط لشنّ هجمات في سوريا".

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت مطلع أيلول 5 أشخاص، بينهم سوريون، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على قوات السلطات الجديدة في دمشق، وسط شبهات بتلقيهم تدريبات لدى "حزب الله"، الذي نفى هذه الاتهامات.

وبحسب مصدر قضائي لـ"أ ف ب" "شمل الادعاء جرائم تأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري".

وأضاف المصدر أن "الاعترافات الأولية للموقوفين الـ5 أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد من الساحل السوري إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في الشمال، على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة".

وأشار إلى أن "مسؤول في "حزب الله"، يدعى ياسر علاء الدين ويُلقب بـ"الحاج علاء"، وهو متوارٍ عن الأنظار، كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم في معسكرات للحزب في شرق لبنان".

ولفت المصدر إلى أن "هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء محمد جابر، الموجود حالياً في موسكو والمقرّب من بشار الأسد".
 
مقالات ذات صلة
"شبكة هجمات في سوريا".. ادعاء يشمل عنصراً في "حزب الله" (ا ف ب)

محليات

لبنان

حزب الله

سوريا

بشار الأسد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما بعد "اليونيفيل".. صلاحيات واسعة للقوة البديلة واتفاق الإطار إلى مجلس الأمن (المدن)
ما بعد "اليونيفيل" يُرسم في باريس.. والرياض حاضرة بقوة (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026