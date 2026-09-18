"شبكة هجمات في سوريا".. ادعاء يشمل عنصراً في "حزب الله" (ا ف ب)

وكانت السلطات اللبنانية
قد أوقفت مطلع أيلول 5 أشخاص، بينهم سوريون، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على قوات السلطات الجديدة في دمشق، وسط شبهات بتلقيهم تدريبات لدى "حزب الله
"، الذي نفى هذه الاتهامات.
وبحسب مصدر قضائي لـ"أ ف ب" "شمل الادعاء جرائم تأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري".
وأضاف المصدر أن "الاعترافات الأولية للموقوفين الـ5 أفادت بإدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد
من الساحل السوري إلى لبنان
عبر معابر غير شرعية في الشمال
، على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة".
وأشار إلى أن "مسؤول في "حزب الله"، يدعى ياسر علاء الدين ويُلقب بـ"الحاج علاء"، وهو متوارٍ عن الأنظار، كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة
وتدريبهم في معسكرات للحزب في شرق لبنان".
ولفت المصدر إلى أن "هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء
محمد جابر، الموجود حالياً في موسكو والمقرّب من بشار الأسد
".