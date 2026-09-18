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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا
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التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط امطار خفيفة التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة
2026-09-18 | 01:40
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التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط امطار خفيفة التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة
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