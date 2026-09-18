فرصة أميركية "نادرة" أمام لبنان

وإذ أشار النائب الأميركي خلال ندوة في واشنطن إلى "مشاريع قوانين يجري العمل عليها حالياً في مجلسي النواب والشيوخ لدعم بتوافق بين الحزبين والديمقراطي، وصف لحود، وهو الرئيس المشارك لتجمع الصداقة الأميركية - وعضو لجنة الاستخبارات في ، هذه اللحظة بعبارات شاملة غير مسبوقة". وقال: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للبنان من نواح عديدة"، مذكراً بأنه "قبل عامين، كان الوضع يبدو قاتماً للغاية في لبنان، نظراً للمسار الذي كنا نسلكه. لكننا حققنا تقدماً كبيراً خلال العام الماضي. لم يكن " " يوماً أضعف مما هو عليه الآن، وإيران في موقف دفاعي".وعزا الفضل في هذا التحول إلى القيادة اللبنانية الجديدة، عبر الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، مشيراً إلى "التطورات الإيجابية المتمثلة بزيارة عون للمكتب البيضاوي وإعلان الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة"، معتبراً أنها "وضعتنا على المسار الصحيح. لكن العمل الشاق ينتظرناط. وأكد أنه "هو وزملاؤه يواصلون الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب «لاغتنام هذه الفرصة النادرة".وتحدث عن مشروع قانون تقديم المساعدة للجيش اللبناني، مضيفاً أنه "أيد التشريع الذي قدمه السيناتوران جيمس لانكفورد وجين شاهين في مجلس الشيوخ، ووصفه بأنه "إطار قوي للمضي قدماً". وقال: "1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة مبلغ ضخم يساعد في مساعدة الدولة والحكومة اللبنانية على مواجهة "حزب الله". وكشف عن أنه "يعتزم تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب إلى جانب النائب داريل عيسى وربما آخرين"، مضيفاً أن "المشروع سيكون مدعوماً من الحزبين، وأعتقد أنه يضع الإطار العام للمضي قدماً".كما دعا إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي، من دون اللجوء إلى القتال. وقال: "أنا أيضاً عضو في لجنة الاستخبارات، ولا يسعني إلا التأكيد على ضرورة مشاركة الجيش الأميركي على كل مستويات "، مؤيداً "مقترحات نشر أفراد أميركيين مع المسلحة اللبنانية". وأضاف أن "قوة متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن لها بعض الفائدة، رغم وجود تفاصيل كثيرة تحتاج إلى توضيح". وأكد أن "تعيين الجنرال كليرفيلد مسؤولاً عن الملف الأميركي أمر جيد".أما السفير ديفيد هايل، الذي زار لبنان وإسرائيل أخيراً، فقدم قراءة أكثر حذراً مبنية على نفس الفرضية. وقال: "بعد 38 عاماً في الشرق الأوسط، لست من المتفائلين بطبيعتي. لكنني أؤمن بأن هذه فرصة مهمة، لا ينبغي تفويتها، وهي فرصة قابلة للضياع". ورد هذا الانفتاح إلى العمليات العسكرية ضد "حزب الله"، وإلى بروز قادة لبنانيين لم يعودوا يعملون تحت وطأة الترهيب الإيراني و"حزب الله".