ساعة ألماس ومفتاح منسوخ.. كيف أوقف الأمن السارق قبل مغادرته لبنان؟

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي ، بتاريخ 8-9-2026 أُحيلت إلى مفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى مقدّمة من مواطنة ضد مجهول، بجرم سرقة ساعة يد ثمينة مرصّعة بالألماس، قدَّرَت قيمتها بمائة وعشرين ألف دولارٍ أميركي، وذلك من داخل حقيبة يد في غرفة نومها في منزلها الكائن في محلّة الأشرفية – بيروت.على الفور، باشرت المفرزة المذكورة التّحقيقات والاستقصاءات والتحرّيات اللّازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يعمل سائقًا لدى المدّعية، ويُدعى: ب. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور كان قد خطّط لمغادرة والتّوجّه إلى بتاريخ 14-9-2026، فعملت عناصر المفرزة على استدراجه وتوقيفه بتاريخ 12-9-2026 في محلّة ، قبل أن يتمكّن من السّفر.بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الساعة التي كان على علم بمكان وجودها بحكم عمله، وذلك باستخدام مفتاح للمنزل كان قد نسخه في وقت سابق، مستغلًّا غياب المدّعية. كما اعترف ببيع الساعة إلى أحد تجّار الساعات لقاء مبلغ 27,000 أميركي.تمّت استعادة الساعة من التاجر وتسليمها إلى المدّعية، وأُحيل الموقوف (ب. ح.) إلى المختص، بناءً على إشارته".