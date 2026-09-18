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محليات

ساعة ألماس ومفتاح منسوخ.. كيف أوقف الأمن السارق قبل مغادرته لبنان؟

2026-09-18 | 03:24
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ساعة ألماس ومفتاح منسوخ.. كيف أوقف الأمن السارق قبل مغادرته لبنان؟
ساعة ألماس ومفتاح منسوخ.. كيف أوقف الأمن السارق قبل مغادرته لبنان؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي اللبنانية، بتاريخ 8-9-2026 أُحيلت إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى مقدّمة من مواطنة ضد مجهول، بجرم سرقة ساعة يد ثمينة مرصّعة بالألماس، قدَّرَت قيمتها بمائة وعشرين ألف دولارٍ أميركي، وذلك من داخل حقيبة يد في غرفة نومها في منزلها الكائن في محلّة الأشرفية – بيروت.

على الفور، باشرت المفرزة المذكورة التّحقيقات والاستقصاءات والتحرّيات اللّازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يعمل سائقًا لدى المدّعية، ويُدعى: ب. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)

بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور كان قد خطّط لمغادرة لبنان والتّوجّه إلى تركيا بتاريخ 14-9-2026، فعملت عناصر المفرزة على استدراجه وتوقيفه بتاريخ 12-9-2026 في محلّة فردان، قبل أن يتمكّن من السّفر.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة الساعة التي كان على علم بمكان وجودها بحكم عمله، وذلك باستخدام مفتاح للمنزل كان قد نسخه في وقت سابق، مستغلًّا غياب المدّعية. كما اعترف ببيع الساعة إلى أحد تجّار الساعات لقاء مبلغ 27,000 دولار أميركي.

تمّت استعادة الساعة من التاجر وتسليمها إلى المدّعية، وأُحيل الموقوف (ب. ح.) إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته".
 
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