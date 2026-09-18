إضراب رومية يتصاعد.. ودعوات إلى الشارع (فيديو)

وفي موازاة استمرار الإضراب، دعت لجنة أهالي السجناء إلى مظاهرة مركزية في النور في ، الأحد المقبل، دعمًا للمضربين وتنديدًا بالطعن المقدّم ضد قانون العفو العام.

واعتبرت اللجنة أن تعطيل القانون يكرّس الظلم ويؤخر الإفراج عن الموقوفين.

وتتواصل ردود الفعل الشعبية والدينية والسياسية الغاضبة على خلفية تعليق للقانون، في ظل ظروف إنسانية صعبة داخل السجون وارتفاع أعداد الوفيات بين السجناء.