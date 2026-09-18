سلام في بعبدا.. الجنوب ونتائج باريس في صلب اللقاء

وأطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها للحكومة عقب جلسات المناقشة. وكانت الرئاسة قد أعلنت، في 17 أيلول، عقد اللقاءات والاجتماع التحضيري في باريس.

وتناول اللقاء جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس سلام وفد إليها، إضافة إلى الاجتماع الذي سيُعقد في للبحث في الأوضاع اللبنانية.

كما تطرق البحث إلى استكمال درس الموازنة.