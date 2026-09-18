رئاسة الجمهورية: تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان اليها

مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي يهدّد الجيش اللبناني باستهدافه في حال لم ينسحب من بلدة دير ميماس بزعم أنها تقع ضمن "الخط الأصفر" ويمنحه مهلة زمنية للانسحاب