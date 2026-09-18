أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
04:06
أمطار غزيرة وسيول وبرد.. ماذا يخبّئ الطقس في الأيام المقبلة؟
03:07
هزة أرضية تضرب البقاع الغربي ليلاً.. إليكم التفاصيل
14:15
بالفيديو - توسعة المناطق التجريبية على الطاولة فهل تكون "علي الطاهر"؟
13:54
لقطة لم تشاهدها في الجلسة (صور)
12:37
"كل الاحتمالات واردة".. ترامب يلوّح بقرار كبير بشأن النظام الإيراني
محليات
رئاسة الجمهورية: تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان اليها
2026-09-18 | 03:58
A-
A+
رئاسة الجمهورية: تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان اليها
مقالات ذات صلة
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون عرض مع الرئيس سلام في بعبدا الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الأعمال العدائية الاسرائيلية
أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل
رئاسة الحكومة: إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الثلثاء في 25 آب لمناسبة عيد المولد النبوي
رئاسة الجمهورية: تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان اليها
محليات
الجمهورية:
تداول
الرئيسان
أعمال
اجتماعات
الجمعية
العامة
للامم
المتحدة
نيويورك
والتي
أعمالها
الثلثاء
المقبل
وسيرأس
لبنان
اليها
العودة الى الأعلى
سلام في بعبدا.. الجنوب ونتائج باريس في صلب اللقاء
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أطلع سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي
اقرأ ايضا في محليات
05:42
جيوب أمنية ومعسكرات.. ماذا يحصل في كسروان وجبيل؟
شاهد الفيديو
05:42
جيوب أمنية ومعسكرات.. ماذا يحصل في كسروان وجبيل؟
شاهد الفيديو
05:24
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي يهدّد الجيش اللبناني باستهدافه في حال لم ينسحب من بلدة دير ميماس بزعم أنها تقع ضمن "الخط الأصفر" ويمنحه مهلة زمنية للانسحاب
05:24
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي يهدّد الجيش اللبناني باستهدافه في حال لم ينسحب من بلدة دير ميماس بزعم أنها تقع ضمن "الخط الأصفر" ويمنحه مهلة زمنية للانسحاب
05:18
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون بحث مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ
05:18
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون بحث مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ
يحدث الآن
فن و منوعات
06:05
بعد إصابتها بكسر في قدمها.. فيفي عبده تفكّ الجبس وتظهر مجددًا بعد رحلة العلاج
محليات
05:42
جيوب أمنية ومعسكرات.. ماذا يحصل في كسروان وجبيل؟
محليات
05:24
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي يهدّد الجيش اللبناني باستهدافه في حال لم ينسحب من بلدة دير ميماس بزعم أنها تقع ضمن "الخط الأصفر" ويمنحه مهلة زمنية للانسحاب
اخترنا لكم
محليات
05:42
جيوب أمنية ومعسكرات.. ماذا يحصل في كسروان وجبيل؟
محليات
03:58
سلام في بعبدا.. الجنوب ونتائج باريس في صلب اللقاء
محليات
02:13
المحروقات ترتفع.. إليكم جدول أسعارها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-08-28
تنبيه لأهالي ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الجيش
03:57
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون أطلع سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي
2026-07-23
شبكة احتيال تستهدف رجال الدين.. وقوى الأمن تتحرك
2026-07-01
ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!
03:58
سلام في بعبدا.. الجنوب ونتائج باريس في صلب اللقاء
03:11
الوكالة الوطنية: تقدّم قوّة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس (قضاء مرجعيون) وصولًا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني
بالفيديو
بالفيديو
05:42
جيوب أمنية ومعسكرات.. ماذا يحصل في كسروان وجبيل؟
13:04
مقدمة النشرة المسائية 17-09-2026
12:39
نشرة الاخبار المسائية من قناة الجديد
11:25
هنا بيروت | سليم الصايغ - مارلين خليفة - 17-09-2026
07:30
الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش انطلق.. والجديد تواكب من باريس
2026-09-17
من باريس.. الجديد تواكب المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بحضور الرئيس عون
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:43
لـ أهالي بنت جبيل.. بشرى سارة من وزارة الداخلية!
محليات
06:43
لـ أهالي بنت جبيل.. بشرى سارة من وزارة الداخلية!
محليات
11:06
بالأسماء.. الادعاء على قيادي في حزب الله و11 شخصًا بتهمة الإرهاب
محليات
11:06
بالأسماء.. الادعاء على قيادي في حزب الله و11 شخصًا بتهمة الإرهاب
محليات
13:54
لقطة لم تشاهدها في الجلسة (صور)
محليات
13:54
لقطة لم تشاهدها في الجلسة (صور)
محليات
07:24
الرئيس عون من باريس: هذه لحظة قرار.. لا انتظار
محليات
07:24
الرئيس عون من باريس: هذه لحظة قرار.. لا انتظار
محليات
07:03
زيادة أسعار السلع والدواجن والألبان والأجبان؟ .. 6 نقابات تلوّح بالتصعيد!
محليات
07:03
زيادة أسعار السلع والدواجن والألبان والأجبان؟ .. 6 نقابات تلوّح بالتصعيد!
محليات
01:37
فرصة أميركية "نادرة" أمام لبنان
محليات
01:37
فرصة أميركية "نادرة" أمام لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026