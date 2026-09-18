أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

أمطار غزيرة وسيول وبرد.. ماذا يخبّئ الطقس في الأيام المقبلة؟

2026-09-18 | 04:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أمطار غزيرة وسيول وبرد.. ماذا يخبّئ الطقس في الأيام المقبلة؟
أمطار غزيرة وسيول وبرد.. ماذا يخبّئ الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول بعض الامطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. يستقر الطقس تدريجاً خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطارا متفرقة تكون غزيرة أحياناً، ورياحا ناشطة ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م° ، زحلة بين 16 و 32 م°.

تحذير: من سرعة الرياح وارتفاع موج البحر، وتشكل بعض السيول على الطرق يوم غد الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية بحدود ال 6 درجات حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تخف حدة الأمطار تدريجا خلال الليل مع حدوث انفراجات. 

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول بعض الامطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. يستقر الطقس تدريجاً خلال النهار.  

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية والجبلية فترة الظهيرة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، ناشطة، سرعتها بين 25 و 65 كم/س. 

-الانقشاع: سيئ اجمالاً بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80٪

-حال البحر:مائج (ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر ومترين)، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
 
مقالات ذات صلة
أمطار غزيرة وسيول وبرد.. ماذا يخبّئ الطقس في الأيام المقبلة؟

محليات

لبنان

منخفض جوي

طقس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: انزلاق شاحنة على طريق عام عاريا باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة
بدل النقل يتصدّر المطالب.. موظفو الإدارة العامة إلى الإضراب والتصعيد

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026