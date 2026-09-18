مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي أطلق 4 قنابل صوتية باتجاه الجيش اللبناني عند أطراف دير ميماس لإرغامهم على مغادرة النقطة وعناصر الجيش ما زالوا في موقعهم