📺 بري والحزب.. مواقف لا تتطابق! (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

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مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا وإيطاليا تبديان استعدادًا للمشاركة في قوة دولية بديلة لليونيفيل من دون آلية واضحة حتى الآن فيما لا يزال الطرح في إطار الأفكار والنوايا
مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا وإيطاليا تبديان استعدادًا للمشاركة في قوة دولية بديلة لليونيفيل من دون آلية واضحة حتى الآن فيما لا يزال الطرح في إطار الأفكار والنوايا
مصادر دبلوماسية للجديد: لا نتائج ملموسة حتى الآن لاجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش فيما شدد ماكرون أمام عون على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمها إقرار قانون الفجوة المالية
مصادر دبلوماسية للجديد: لا نتائج ملموسة حتى الآن لاجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش فيما شدد ماكرون أمام عون على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية وفي مقدمها إقرار قانون الفجوة المالية
معلومات الجديد: سلام سيبحث خلال زيارته إلى نيويورك ملف التمديد لليونيفيل قبل أن يلتقي في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي
معلومات الجديد: سلام سيبحث خلال زيارته إلى نيويورك ملف التمديد لليونيفيل قبل أن يلتقي في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدولي
مصادر عسكرية للجديد: النقطة التي استحدثها الجيش اللبناني في دير ميماس موقتة وهدفها مواكبة الأهالي إلى أراضيهم خلال موسم قطاف الزيتون
مصادر عسكرية للجديد: النقطة التي استحدثها الجيش اللبناني في دير ميماس موقتة وهدفها مواكبة الأهالي إلى أراضيهم خلال موسم قطاف الزيتون
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