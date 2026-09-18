📺 بري والحزب.. مواقف لا تتطابق! (التقرير الخاص في النشرة المسائية)

مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا وإيطاليا تبديان استعدادًا للمشاركة في قوة دولية بديلة لليونيفيل من دون آلية واضحة حتى الآن فيما لا يزال الطرح في إطار الأفكار والنوايا

مصادر دبلوماسية للجديد: فرنسا وإيطاليا تبديان استعدادًا للمشاركة في قوة دولية بديلة لليونيفيل من دون آلية واضحة حتى الآن فيما لا يزال الطرح في إطار الأفكار والنوايا