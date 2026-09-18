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سي إن إن: الجيش الأميركي كاد يدخل في مواجهة مع الصين بسبب تقرير استخباري خاطئ اعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل أن يتراجع
2026-09-18 | 14:02
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سي إن إن: الجيش الأميركي كاد يدخل في مواجهة مع الصين بسبب تقرير استخباري خاطئ اعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل أن يتراجع
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سي إن إن: الجيش الأميركي كاد يدخل في مواجهة مع الصين بسبب تقرير استخباري خاطئ اعتمد على الذكاء الاصطناعي قبل أن يتراجع
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