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غارات إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا في جنوب لبنان
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ضغط إسرائيلي متصاعد ومخاوف! (اللواء)
2026-09-19 | 00:08
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ضغط إسرائيلي متصاعد ومخاوف! (اللواء)
جاء في إسرار
اللواء
:
تخوفت مصادر
أمنية
لبنانية من ازدياد الضغط
الإسرائيلي
على قوى قرار ۱۷۰۱ من جيش لبناني ويونيفيل، لغرض ترتيبات تطيل احتلال الخط الأصفر.
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