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محليات

ضغط إسرائيلي متصاعد ومخاوف! (اللواء)

2026-09-19 | 00:08
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ضغط إسرائيلي متصاعد ومخاوف! (اللواء)
ضغط إسرائيلي متصاعد ومخاوف! (اللواء)

جاء في إسرار اللواء:

تخوفت مصادر أمنية لبنانية من ازدياد الضغط الإسرائيلي على قوى قرار ۱۷۰۱ من جيش لبناني ويونيفيل، لغرض ترتيبات تطيل احتلال الخط الأصفر. 
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