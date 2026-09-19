مؤشرات مقلقة.. وتحذير من الإنفجار!

نقلت صحيفة "الديار" عن خبير اقتصادي تحذيره

خلال ندوة في ، من تفاقم الهجرة والبطالة وارتفاع كلفة المعيشة في ، معتبرًا أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع القدرة الشرائية وتعثر المؤسسات الى جانب التصعيد الحاصل في الجنوب ومحدودية فرص الحصول على دعم خارجي، قد يدفع البلاد نحو انفجار اجتماعي.