سلام الى الولايات المتحدة.. ماذا على جدول لقاءاته؟

يغادر رئيس الحكومة إلى الأميركية، حيث يتوجّه أولاً إلى للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء أمامها.



ويعقد سلام، على هامش أعمال الجمعية العامة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين.



وينتقل بعدها إلى ، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات، في مقدّمها مع الأميركي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة أجاي بانغا، وعدد من المسؤولين والدوليين.